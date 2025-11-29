FOTO / Paljenjem prve svijeće na Manduševcu počeo je Advent u Zagrebu

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina čestitao je Gradu Zagrebu, Turističkoj zajednici i svim turističkim djelatnicima koji, kako je rekao, svojim trudom čine vrijeme Došašća ljepšim i ugodnijim. Podsjetio je i na vrijednosti koje nas spajaju te istaknuo koliko je važno da budemo jedni uz druge i vjerujemo "u nadu, mir, radost i ljubav, sve ono što ovo vrijeme predstavlja".