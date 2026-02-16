Oglas

Općinsko državno odvjetništvo

Podignuta optužnica protiv Tomislava Svetine, donedavnog glavnog tajnika HNS-a

Hina
16. velj. 2026. 17:57
U hotelu Westin odrzana Izborna skupstina Zagrebackog nogometnog saveza na kojoj je jedini kandidat za predsjednika Tomislav Svetina. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv bivšeg glavnog tajnika Hrvatskog nogometnog saveza Tomislava Svetine kojom ga tereti da je namjestio svoj reizbor na mjesto predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS).

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitet okrivljenika, izvijestilo da je podiglo optužnicu protiv 57-godišnjaka zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.

Kako je izvijestilo Državno odvjetništvo (DORH), Svetina se optužnicom tereti da je, od ožujka 2024. do rujna 2025. u Zagrebu, kao predsjednik jednog sportskog saveza poduzeo niz radnji kako bi kako bi ponovno bio izabran za predsjednika tog sportskog saveza, te pritom onemogućio kandidature drugih osoba za to mjesto.

DORH dodaje kako se Svetina tereti da je u tu svrhu izmijenio odredbu statuta saveza bez prijedloga Izvršnog odbora, kojom se ograničavaju uvjeti za prijedlog drugih kandidata, a u Odluci o izmjeni i dopuni Statuta Saveza potpisom ovjerio da je donesena na temelju prijedloga sa sjednice iIzvršnog odbora tog saveza.

Potom je, nadodaje DORH, propustio osigurati da se izmijenjeni statut objavi u službenom glasilu te je prije njegove objave predložio sazivanje izvanredne izborne skupštine, na kojoj je kao jedini kandidat ponovno izabran za predsjednika tog saveza.

Teme
Namještanje izbora Nogometni savez Optužnica Tomislav Svetina Zloporaba položaja

