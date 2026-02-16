Podignuta optužnica protiv Tomislava Svetine, donedavnog glavnog tajnika HNS-a

Kako je izvijestilo Državno odvjetništvo (DORH), Svetina se optužnicom tereti da je, od ožujka 2024. do rujna 2025. u Zagrebu, kao predsjednik jednog sportskog saveza poduzeo niz radnji kako bi kako bi ponovno bio izabran za predsjednika tog sportskog saveza, te pritom onemogućio kandidature drugih osoba za to mjesto.