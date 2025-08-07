N1/Screenshot

U velikom požaru koji je u četvrtak popodne buknuo u bivšoj zgradi Panturista u Ulici sv. Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku, interveniralo je više od stotinu vatrogasaca, a iako je požar lokaliziran, još uvijek nije u potpunosti pod kontrolom, izvijestili su iz osječke Javne vatrogasne postrojbe.

Požar je planuo oko 16:45 skladištu dimenzija 40 x 20 metara, te se ubrzo proširio na gornju etažu i zahvatio krovište zgrade.

Prema riječima zapovjednika osječke Javne vatrogasne postrojbe Gorana Ivkovića, na teren je odmah izašlo 25 vatrogasnih vozila, oko 58 profesionalnih te 50 dobrovoljnih vatrogasaca. Stižu i dodatne snage kako bi zamijenile iscrpljene vatrogasce, s obzirom na ekstremnu toplinu u blizini požarišta koje se nalazi u gospodarskom dvorištu tvrtke Arriva, a sad navodno u vlasništvu Autohrvatske.

To dodatno komplicira situaciju s obzirom na postojeću servisnu radionicu s velikom količinom maziva i proizvodnu radionicu PVC stolarije u blizini, kako je javio Osijek News.

"Radi se o limenom krovu, što nam stvara dosta problema kako bi se spriječilo širenje požara na druge objekte. Trenutno provodimo i unutarnju i vanjsku navalu. Požar smatramo lokaliziranim, ali zbog velike količine gorive tvari i dalje postoji rizik od ponovnog širenja, osobito preko krova“, izjavio je Ivković.

Dodao je kako su uspjeli podići krov i rasporediti dodatne vatrogasce po ostalim dijelovima parcele, a kao najveću prijetnju pri dolasku na požarište istaknuo je opasnost da vatra zahvati servisnu radionicu prijevozničke tvrtke Arriva, u kojoj se nalaze veće količine maziva.

"U blizini je i tvrtka koja proizvodi PVC stolariju – da se požar proširio na taj dio, imali bismo ozbiljan problem“, upozorio je Ivković, izrazivši nadu da će vatra uskoro biti pod nadzorom.

Na terenu se nalazi i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Osijeka Dragan Vulin, koji je potvrdio da je požar trenutno lokaliziran, ali još nije proglašen potpuno ugašenim.

"Iako se na ovoj lokaciji nalazi više gospodarskih objekata i hala koje su međusobno povezane, vatrogasci čine sve da spriječe širenje požara iz zgrade u kojoj je sve počelo. Najvažnije je da nema ozlijeđenih", rekao je Vulin.

Dojava o požaru stigla je u Centar 112 u 16:45, nakon čega je uslijedila hitna reakcija vatrogasnih postrojbi, dodao je Vulin.