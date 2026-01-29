VIDEO / Policija objavila nevjerojatnu snimku vozača koji se našao unutar rampi - potpuno ignorirao crveno

Video prikazuje, iz policije javljaju, vozača osobnog vozila koji je počinio dva prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to prolaz vozilom kroz raskrižje u trenutku kad je na semaforu za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo te nezaustavljanja ispred željezničko - cestovnog prijelaza u trenutku kad je bila upaljena svjetlosna i zvučna signalizacija koja najavljuje spuštanje polubranika radi prolaska vlaka.