"vlak je uvijek brži"

VIDEO / Policija objavila nevjerojatnu snimku vozača koji se našao unutar rampi - potpuno ignorirao crveno

N1 Info
29. sij. 2026. 15:53
PU varaždinska
PU varaždinska

Policijski službenici Policijske uprave varaždinske proveli su u srijedu, 28. siječnja operativnu akciju „Vlak je uvijek brži“, tijekom koje su objavili video snimku vozača koji se našao unutar rampi.

Tijekom provođenja akcije prioritetno se postupalo na utvrđivanju prekršaja nepropisne vožnje i prelaska preko željezničko-cestovnih prijelaza od strane vozača i drugih sudionika u prometu.

Tom je prilikom  utvrđeno 89 prekršaja, od čega 53 ciljana prekršaja nezaustavljanja vozilima na nezaštićenim pružnim prijelazima i prelaska vozilima preko prijelaza kada su se polubranici počeli spuštati ili su bili spušteni te 36 ostalih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Prekršaji su utvrđivani neposrednim opažanjem policijskih službenika, videokamerama i bespilotnim letjelicama. 

Video prikazuje, iz policije javljaju, vozača osobnog vozila koji je počinio dva prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to prolaz vozilom kroz raskrižje u trenutku kad je na semaforu za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo te nezaustavljanja ispred željezničko - cestovnog prijelaza u trenutku kad je bila upaljena svjetlosna i zvučna signalizacija koja najavljuje spuštanje polubranika radi prolaska vlaka.

Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna u iznosu do 1 840 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 2 mjeseca, a po pravomoćnosti odluke o prekršajima odredit će mu se i 6 negativnih prekršajnih bodova, javljaju iz Policijske uprave varaždinske.

Teme
policija policijska uprava varaždinska pu varaždinska vlak je uvijek brži

