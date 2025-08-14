Požar koji je jučer izbio na području Marčane, ponovno se razbuktao danas u poslijepodnevnim satima.
"Na terenu je trenutno dvadeset vatrogasaca, osam vozila i dva kanadera", potvrdio je kratko vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac, a prenosi Istra24.
Opet se razbuktao požar kod Marčane. Dva kanadera u akciji pic.twitter.com/RZAnkYS2y4— Roberto Bilić (@robi052) August 14, 2025
Izgorjelo oko 16 hektara
"Puše jak vjetar što vatrogascima otežava gašenje, no ulažu sve napore kako bi novi požar stavili čim prije pod kontrolom", dodao je.
Od srijede je na lokaciji Marčane ukupno izgorjelo oko 13 hektara, dok je današnji požar do sada zahvatio još oko tri hektara.
U tijeku je angažiranje dva Canadaira CL-415 i jednog AirTractora AT-802 na požarištu Marčana, Istarska županija❗️ pic.twitter.com/rvgwyQv0Ey— MORH/MoD Croatia (@MORH_OSRH) August 14, 2025
Neka sela bez struje
Unatoč povremenim "izlascima" vatre izvan kontroliranih linija, s terena poručuju da je situacija pod nadzorom i da se požar sanira, a upravo zbog požara neka sela u općini Marčana ostala su bez struje.
Podsjetimo, požar kod Marčane treći je koji je izbio jučer tijekom dana na području Istarske županije.
Nakon dva koja su noću i tijekom prijepodneva izbila na području Barbana i Žminja, o novoj vatrenoj stihiji kod Marčane JVP Pula dobila je dojavu nešto iza 15 sati jučer, te su na požarište upućeni pripadnici JVP Pula i svih postrojbi lokalne zajednice Pula te JVP Rovinj, kao i dva kanadere koja se i danas bore s vatrom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
