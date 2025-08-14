Oglas

izgorilo više od 15 hektara

VIDEO / Ponovno se aktivirao požar kod Marčane: "Jak vjetar vatrogascima otežava gašenje"

author
N1 Info
|
14. kol. 2025. 17:55
kanader gasi požar kod marčane u istri
MORH

Požar koji je jučer izbio na području Marčane, ponovno se razbuktao danas u poslijepodnevnim satima.

Oglas

"Na terenu je trenutno dvadeset vatrogasaca, osam vozila i dva kanadera", potvrdio je kratko vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac, a prenosi Istra24.

Izgorjelo oko 16 hektara

"Puše jak vjetar što vatrogascima otežava gašenje, no ulažu sve napore kako bi novi požar stavili čim prije pod kontrolom", dodao je.

Od srijede je na lokaciji Marčane ukupno izgorjelo oko 13 hektara, dok je današnji požar do sada zahvatio još oko tri hektara. 

Neka sela bez struje

Unatoč povremenim "izlascima" vatre izvan kontroliranih linija, s terena poručuju da je situacija pod nadzorom i da se požar sanira, a upravo zbog požara neka sela u općini Marčana ostala su bez struje.

Podsjetimo, požar kod Marčane treći je koji je izbio jučer tijekom dana na području Istarske županije.

Nakon dva koja su noću i tijekom prijepodneva izbila na području Barbana i Žminja, o novoj vatrenoj stihiji kod Marčane JVP Pula dobila je dojavu nešto iza 15 sati jučer, te su na požarište upućeni pripadnici  JVP Pula i svih postrojbi lokalne zajednice Pula te JVP Rovinj, kao i dva kanadere koja se i danas bore s vatrom.

Teme
istra marčane požar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ