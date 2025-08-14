Nakon dva koja su noću i tijekom prijepodneva izbila na području Barbana i Žminja, o novoj vatrenoj stihiji kod Marčane JVP Pula dobila je dojavu nešto iza 15 sati jučer, te su na požarište upućeni pripadnici JVP Pula i svih postrojbi lokalne zajednice Pula te JVP Rovinj, kao i dva kanadere koja se i danas bore s vatrom.