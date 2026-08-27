"SRAMOTNA ODLUKA"
Vlada nudi tri eura, plaća 11: Udruga Sjena traži povlačenje prijedloga - "To je poniženje"
Udruga Sjena zatražila je u četvrtak od Vlade da utvrdi primjereniji iznos od tri eura koji je predložila kao naknadu za sate usluge za osobe s invaliditetom, nakon što je Ustavni sud srušio neustavna ograničenja.
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Udruga Sjena zahtijeva da Vlada taj prijedlog povuče i utvrdi naknadu koja neće predstavljati još jedno poniženje ljudi kojima je država najprije ograničila pravo, zatim ih ostavila da se za njega izbore pred Ustavnim sudom, a uslugu mnogima ni nakon svega toga nije uspjela osigurati.
Nakon presude kojom je utvrđeno da se teret državnih obveza ne smije prebacivati na obitelji osoba s invaliditetom, ponuditi tim istim obiteljima tri eura za sat podrške koji sustav nije osigurao je sramotno, priopćila je udruga.
Diskriminacija utvrđena na Ustavnom sudu
Smatra kako se pokazuje da politička lekcija iz odluke Ustavnog suda nije naučena te da je to teško promatrati kao ispravljanje nepravde. Više izgleda kao pokušaj da se posljedice višegodišnje diskriminatorne politike prema osobama s invaliditetom zatvore što jeftinije, smatraju u udruzi.
Podsjeća da je Ustavni sud u prosincu 2025. utvrdio da država ne smije koristiti činjenicu da obitelj skrbi o svom članu kako bi izbjegla vlastite ustavne obveze.
Sud je utvrdio i da, kada država potrebnu skrb prebacuje na obitelj, osobe s invaliditetom i njihove obitelji dovodi u nepovoljniji položaj, a takvo postupanje predstavlja diskriminaciju na temelju invaliditeta, naglašava udruga.
Ističu, da oni kao udruga i drugi predlagatelji, nisu pokrenuli postupak pred Ustavnim sudom, mnogi ljudi danas ne bi čekali osobnog asistenta, jer ne bi imali ni pravo čekati ga. Zakon ih je isključivao, navode, upravo zato što su bili djeca ili zato što je član njihove obitelji imao status roditelja njegovatelja ili njegovatelja.
Sat od 11 eura i sat od tri eura
Tek nakon te odluke, Vlada je 2025. izmijenila zakonodavni okvir. Uredbom je pravo otvoreno i osobama koje ga prije odluke Ustavnog suda zbog zakonskih zapreka nisu mogle ostvariti, kao i maloljetnim osobama te im je priznato pravo na naknadu za prijelazno razdoblje.
Vlada sada za jedan takav neiskorišteni sat predlaže tri eura kada ista ta Vlada službenom odlukom cijenu jednog sata usluge osobne asistencije koju plaća pružatelju određuje na 11 eura. Ta odluka i danas je objavljena među službenim cijenama Ministarstva, upozorava udruga.
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