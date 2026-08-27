Vlada nudi tri eura, plaća 11: Udruga Sjena traži povlačenje prijedloga - "To je poniženje"

Ističu, da oni kao udruga i drugi predlagatelji, nisu pokrenuli postupak pred Ustavnim sudom, mnogi ljudi danas ne bi čekali osobnog asistenta, jer ne bi imali ni pravo čekati ga. Zakon ih je isključivao, navode, upravo zato što su bili djeca ili zato što je član njihove obitelji imao status roditelja njegovatelja ili njegovatelja.