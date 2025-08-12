Oglas

Vozilo završilo na krovu na brzoj cesti Solin - Klis, vozač hitno prebačen u bolnicu

N1 Info
12. kol. 2025. 08:41
07.06.2025., Zagreb - Prometna nesreca na cesti D1 gdje su smrtno stradale dvije osobe. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

PU splitsko-dalmatinska izvijestila je da se jutros u 5 sati i 2 minuta na državnoj cesti D-1, neposredno prije ulaza u prvi tunel iz smjera Klisa, dogodila prometna nesreća.

Prema prvim informacijama, vozač je izgubio nadzor nad vozilom koje se potom prevrnulo na krov. U nesreći je jedna osoba ozlijeđena te je prevezena na pružanje liječničke pomoći.

Zbog nesreće je od 5:05 sati za sav promet zatvoren dio državne ceste D-1 od smjera Klisa prema Solinu, javlja Dalmacija Danas.

Teme
policija prometna nesreća

