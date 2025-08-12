Vozilo završilo na krovu na brzoj cesti Solin - Klis, vozač hitno prebačen u bolnicu

PU splitsko-dalmatinska izvijestila je da se jutros u 5 sati i 2 minuta na državnoj cesti D-1, neposredno prije ulaza u prvi tunel iz smjera Klisa, dogodila prometna nesreća.
Prema prvim informacijama, vozač je izgubio nadzor nad vozilom koje se potom prevrnulo na krov. U nesreći je jedna osoba ozlijeđena te je prevezena na pružanje liječničke pomoći.
Zbog nesreće je od 5:05 sati za sav promet zatvoren dio državne ceste D-1 od smjera Klisa prema Solinu, javlja Dalmacija Danas.
