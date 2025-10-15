Zagreb dobio oznaku misije EU za klimatski neutralan i pametan grad - jedini iz Hrvatske

Gradonačelnik Tomašević ocijenio je da je Sporazum za klimatski grad vrsta obveze prema budućim generacijama. "To je obećanje da ćemo raditi suradnički, inovativno i ustrajno na održivijoj, otpornijoj i pravednijoj budućnosti za sve. Zajedno ćemo proći transformaciju i izgraditi grad koji s ponosom možemo predati djeci i unucima”, poručio je.