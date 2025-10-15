Zagreb dobio oznaku misije EU za klimatski neutralan i pametan grad - jedini iz Hrvatske

Grad Zagreb primio je u srijedu u Bruxellesu Oznaku misije Europske unije za klimatski neutralan i pametan grad (EU Mission Label), priopćili su iz Gradske uprave te istaknuli da je Zagreb time potvrđen kao jedan od predvodnika na putu prema klimatskoj neutralnosti i održivosti.
Prestižnu oznaku Grad Zagreb dobio je kao jedini iz Hrvatske, u sklopu Europskog tjedna regija i gradova, i svrstao se među 100 europskih gradova koji predvode tranziciju prema održivoj, dekarboniziranoj i klimatski otpornoj budućnosti.
Oznaku su dobili i Amsterdam, Bratislava, Rim, Muenchen i Rotterdam.
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je da je to priznanje potvrda odabira pravog puta prema održivom i otpornom gradu usmjerenom na dobrobit svojih stanovnika te rezultat predanog rada svih gradskih službi i agencije REGEA. Ujedno je i poticaj da zajedno nastavimo ubrzano djelovati u borbi protiv klimatskih promjena, dodao je.
Oznaka misije Zagrebu otvara pristup tehničkoj pomoći Europske investicijske banke, bržim postupcima odobravanja sufinanciranja te povoljnijim financijskim aranžmanima za projekte dekarbonizacije, održive mobilnosti, zelene infrastrukture i klimatske otpornosti za javni i privatni sektor.
Oznaka značajno ubrzava pristup posebnim financijskim instrumentima
Iz Gradske uprave napomenuli su da oznaka - premda nije formalni preduvjet za financiranje - značajno ubrzava pristup posebnim financijskim instrumentima namijenjenima klimatski neutralnim gradovima.
Njezina dodjela je rezultat procesa izrade Sporazuma za klimatski grad (Climate City Contract), strateškog planskog dokumenta koji definira set aktivnosti koje je potrebno provesti za smanjenje emisija stakleničkih plinova za 90 posto do 2030., a njegova kvaliteta i ambicioznost potvrđene su kroz detaljnu evaluaciju koju su proveli Europska komisija, Europska investicijska banka i europski konzorcij NetZeroCities”, naglasili su.
Gradonačelnik Tomašević ocijenio je da je Sporazum za klimatski grad vrsta obveze prema budućim generacijama. "To je obećanje da ćemo raditi suradnički, inovativno i ustrajno na održivijoj, otpornijoj i pravednijoj budućnosti za sve. Zajedno ćemo proći transformaciju i izgraditi grad koji s ponosom možemo predati djeci i unucima”, poručio je.
