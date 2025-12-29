Matej Mišić
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine: Ako se Thompson želi upustiti u političku borbu - sretno
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) gostovao je u N1 studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića, gdje je komentirao poruke koje je tijekom koncerta u zagrebačkoj Areni poslao Marko Perković Thompson u kojima poziva na smjenu zagrebačke vlasti.
Oglas
Podsjećamo, Marko Perković Thompson održao je koncert u zagrebačkoj Areni 27. prosinca, na kojem je pozvao na rušenje Tomaševića i Možemo, koje je nazvao "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista", na izborima koji, kako je rekao, "mogu biti i redovni i izvanredni".
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP), komentirao je Thompsonove poruke:
"Sad je potpuno jasno da smo izašli iz sfere glazbe. Ušli smo u političku borbu. Vrlo je jasno da se nakon subotnjeg koncerta i sam izvođač upustio u političku borbu protiv zagrebačke vlasti. Ono što je pozitivno, da, poziva da se to radi demokratskim putem... Znamo koji su zakonski mehanizmi, ukoliko se sam želi uključiti u to - sretno."
"Prije šest mjeseci su bili izbori, građani su dali povjerenje koaliciji SDP-a i Možemo i aktualnom gradonačelniku, smatra li se da je pitanje jednog koncerta toliko promijenilo mišljenje Zagrepčana da će otkazati povjerenje gradonačelniku i koalicijskoj većini - to ćemo vidjeti."
"Podsjetit ću na samo jednu stvar apropo rezultata izbora, ovo su prvi izbori, ne samo otkad se neposredno bira gradonačelnik od 2009., nego i od početka 2000-ih gdje je jedna koalicijska lista dobila samostalno većinu u Gradskoj skupštini. To ni Milan Bandić na svom vrhuncu nije uspijevao dobiti. Povjerenje građana je tu vrlo jasno i nedvosmisleno."
"Zašto sami izvođači i dio krajnje desne populacije ne može prihvatiti rezultate tih izbora", pita se Mišić, "to je prvenstveno pitanje na njima."
O stavljanju u prvi plan ideoloških pitanja
"Dok cijelo vrijeme razgovaramo o koncertu koji se dogodio i o onome koji se nije dogodio, istovremeno je blagdanska košarica 15% skuplja nego godinu dana ranije. Nažalost, to je u javnosti jedna crtica jer smo fokusirani na događaje s koncerta, međutim, ovo je znatno važnije."
"A o aferama HDZ-ovih dužnosnika, maltene smo već zaboravili. Od ministra Beroša, glavnog državnog inspektora koji je prije nekoliko dana završio u istražnom zatvoru, preko inflacije, niskih mirovina, plaća, to jednostavno odgovara aktualnoj državnoj vlasti. Što se tiče grada Zagreba, mi smo spremni razgovarati o svim temama koje su bitne za građane, i svjesni smo određenih problema koji postoje u gradu."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas