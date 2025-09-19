Zaiskrilo na zagrebačkom Filozofskom, studenti zatražili nadzor dvaju ministarstva

"S obzirom na to da je Fakultet započeo upise u 2025./2026. akademsku godinu, a time i potraživanje studenata da participiraju u školarinama bez mjerodavne Odluke o participacijama, čime je uprava Fakulteta postupila suprotno odluci Senata, odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu i odredbi Pravilnika o studiranju Filozofskog fakulteta, a time i odredbi Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te Zakona o obveznim odnosima. Osim toga, od rektora Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilišnog vijeća zatraženo je provođenje nadzora nad Filozofskim fakultetom s obzirom na to da je naplatom participacija bez Odluke o participacijama Filozofski fakultet prekršio odredbe Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Statuta Filozofskog fakulteta te Pravilnika o studiranju Sveučilišta i Filozofskog fakulteta. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih potvrdilo je primitak naše predstavke te zatražilo od Filozofskog fakulteta službeno očitovanje. Podsjećamo, ovo je već drugi put da je uprava Fakulteta na čelu s dekanom prof. dr. sc. Domagojem Tončinićem u svome mandatu dovela Fakultet u pravno nesigurnu situaciju, nakon što smo u srpnju upozorili na protuzakonit gubitak prava studiranja desetak kolegica i kolega, od kojih su zasad tek neki vraćeni na studij zahvaljujući reakciji i pritisku Studentskog zbora i Studentskih pravobranitelja", stoji u priopćenju studenata.