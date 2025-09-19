Snažna reakcija
Zaiskrilo na zagrebačkom Filozofskom, studenti zatražili nadzor dvaju ministarstva
Začetak novih naplata prilikom upisa, unatoč tome što fakultetsko vijeće nije donijelo model školarina, izazvalo je snažnu reakciju studenata. Sada su od Ministarstva obrazovanja i Ministarstva pravosuđa zatražili pokretanje hitnog upravnog nadzora nad Filozofskim fakultetom. Iz Ministarstva obrazovanja, ističu studenti, već su zatražili službeno očitovanje od Filozofskog fakulteta.
Unatoč blokadi studenata i postupku koji nije u skladu s pravilnikom o studiranju, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu krenuli su s upisima i novim modelom naplate.
Odnosno, svim studentima koji nisu prikupili 55 ECTS bodova sustav će automatski naplatiti svaki preneseni ECTS bod prema određenom cjeniku na sveučilišnoj razini.
Kako piše srednja.hr, sporno je što Pravilnik o studiranju Filozofskog propisuje kako se školarine naplaćuju prema modelu koje donosi fakultetsko vijeće. To je sada izostalo. Uprava je pokušala na glasanje staviti svoj model koji predviđa plaćanje ‘apsolventske godine’, no studenti su stavili veto koji traje osam dana.
Studenti: Ministarstvo je od fakulteta zatražilo službeno očitovanje
Sada je Studentski zbor Filozofskog Fakulteta u Zagrebu zatražio od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije pokretanje hitnog upravnog nadzora nad Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.
"S obzirom na to da je Fakultet započeo upise u 2025./2026. akademsku godinu, a time i potraživanje studenata da participiraju u školarinama bez mjerodavne Odluke o participacijama, čime je uprava Fakulteta postupila suprotno odluci Senata, odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu i odredbi Pravilnika o studiranju Filozofskog fakulteta, a time i odredbi Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te Zakona o obveznim odnosima. Osim toga, od rektora Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilišnog vijeća zatraženo je provođenje nadzora nad Filozofskim fakultetom s obzirom na to da je naplatom participacija bez Odluke o participacijama Filozofski fakultet prekršio odredbe Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Statuta Filozofskog fakulteta te Pravilnika o studiranju Sveučilišta i Filozofskog fakulteta. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih potvrdilo je primitak naše predstavke te zatražilo od Filozofskog fakulteta službeno očitovanje. Podsjećamo, ovo je već drugi put da je uprava Fakulteta na čelu s dekanom prof. dr. sc. Domagojem Tončinićem u svome mandatu dovela Fakultet u pravno nesigurnu situaciju, nakon što smo u srpnju upozorili na protuzakonit gubitak prava studiranja desetak kolegica i kolega, od kojih su zasad tek neki vraćeni na studij zahvaljujući reakciji i pritisku Studentskog zbora i Studentskih pravobranitelja", stoji u priopćenju studenata.
Glavni predstavnik studenata: Pozivam sve uključene strane da što prije sjednu natrag za pregovarački stol
Studentski predstavnici sveučilišta oglasili su se o ovoj temi. Gordan Kragić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu izrazio je najdublju zabrinutost zbog događanja na Filozofskom.
"Svi napori koje smo moji najbliži suradnici i ja proteklih tjedana uložili u postizanje što konstruktivnijeg dogovora po pitanju naplate participacije za ponovni upis zadnje godine studiranja su jučer pali u vodu, što mi stvara izrazito nezadovoljstvo. Kao predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu pozivam sve uključene strane da što prije sjednu natrag za pregovarački stol te postignu najoptimalniji dogovor za sve kolegice i kolege s Filozofskog fakulteta", izjavio je Kragić na Facebooku.
Na sjednici nije usvojen novi statut studentskog zbora, događaj studenti nazivaju presedanom
Na Instagramu se pak javila nova studentska pravobraniteljica Ana Paula Novak. Pozdravlja odluku studenata u borbi da ne postoji pravna osnova prema kojoj bi se studentima naplaćivala participacije bez odluke o modelu naplaćivanja.
"Pravobraniteljica stoji na raspolaganju, ukoliko studenti primijete kršenje svojih studentskih prava", navodi Ured pravobraniteljice Sveučilišta u Zagrebu.
Srednja.hr naglašava kako na ovotjednoj sjednici fakultetskog vijeća nije usvojen novi Statut Studentskog zbora Filozofskog fakulteta. Studenti okupljeni u plenum naveli su da je izglasavanje sabotirao dekan koji je, ističu, izjavio da predstavnici u fakultetskom vijeću mogu biti isključivo članovi studentskog zbora. Time bi se, interpretiraju, sudjelovanje u demokratskom upravljanju fakultetom onemogućilo svim zainteresiranim studentima. Naime, Zakon o studentskom zboru kaže kako studentski zbor bira studentske predstavnike u senat i druga tijela sveučilišta.
"Smatram neusvajanje spomenutog akta, koji je dobio pozitivno neobvezujuće mišljenje Tajnika Studentskog zbora i koje je usvojeno na Predsjedničkom kolegiju Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, presedanom", opisao je taj događaj glavni predstavnik studenata u Zagrebu Kragić.
