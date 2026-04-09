Završena obnova nadvožnjaka na Ljubljanskoj aveniji kod Jankomira

Hina
09. tra. 2026. 17:31
15.08.2025., Zagreb - Ljubljanskom avenijom u zoni nadvoznjaka Jankomir. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Grad Zagreb izvijestio je u četvrtak da je završio obnovu nadvožnjaka na Ljubljanskoj aveniji kod Jankomira, u vrijednosti većoj od 600.000 eura bez PDV-a, time je unaprijeđena sigurnost na jednoj od najopterećenijih gradskih prometnica kojom dnevno prođe između 60.000 i 70.000 vozila.

Nadvožnjak je saniran nakon specijalističkog pregleda kojim je utvrđeno stanje konstrukcije i potreba za izvanrednim zahvatima na elementima nosivosti, stabilnosti i trajnosti objekta.

 Održavanje je obuhvatilo temeljitu obnovu donjeg i gornjeg dijela nadvožnjaka. U sklopu gornjeg dijela izveden je novi sustav odvodnje, uređena pješačko-biciklistička staza, obnovljena gornja ploha nosača te postavljena hidroizolacija na cijeloj površini objekta.

Ugrađene su i prijelazne naprave, završni sloj asfalta, novi rukohvati i zaštitne ograde.

 „Sustavno ulažemo u održavanje prometne infrastrukture. Rezultati zahvata poput održavanja nadvožnjaka na Ljubljanskoj aveniji su ključni za dugoročnu stabilnost i sigurnost prometa. Ove godine obnovit ćemo i nadvožnjake na križanju Zagrebačke avenije i Selske ceste te u Ulici Ljudevita Posavskoga u Sesvetama, kao i Podsusedski most“, rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, priopćeno je iz Grada. 

