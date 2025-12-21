Zbog lažnih vijesti u slučaju časne sestre samo jedna prijava

"Gong je ranije u kampanji za parlamentarne izbore prijavio Meti lažne stranice i profile koji su hinili podršku vladajućoj stranci na Facebooku. To je Meta istražila i pronašla mnogo više takvih stranica i botova, točnije njih 150 i uklonila ih. Ako bi se ponovno dogodila slična situacija, sigurno bismo je prijavile i platformama i nacionalnom regulatoru i institucijama", poručili su iz Gonga.