Zima još nije gotova: Arktička hladnoća prodire u Europu, Hrvatsku čekaju hladni valovi

U nedavnoj prognozi Severe Weather Europe (SWE) najavio je prodor hladne fronte zbog u sjeverne dijelove Europe te u Sjevernoj Americi. Kako prognoziraju, aktivni polarni vrtlog generirat će još jednu značajnu, hladnu arktičku eksploziju iz Kanade u SAD zbog čega će temperature pasti blizu nule.

SWE navodi da se ovog tjedna očekuje značajno izbijanje arktičke hladnoće. Hladna hladna zračna masa zadržala se iznad većeg dijela Kanade i sjevernog SAD-a tijekom posljednja dva tjedna i predviđa se da će se u nadolazećim danima spustiti daleko prema jugu diljem zemlje.

Polarni vrtlog je pokrenuo najintenzivnije vremenske sustave, od ekstremnih hladnoća i zimskih oluja u Kanadi i SAD-u do Azije i Europe. Iako utječe na cijelu sjevernu hemisferu, njegov glavni udar događa se tamo gdje se nalazi južni režanj vrtloga, pojašnjava SWE.

Snijeg u Europi

Da zima još nije gotova, pokazuju i prognoze koje u narednim danima pokazuju da će snijeg zahvatiti dijelove i Engleske, Škotske i Walesa. Kako navodi express.co.uk, i početkom ožujka očekuju se debeli minusi i snježni pokrivač popraćen kišom i vjetrom diljem Ujedinjenog Kraljevstva.

Dugoročna prognoza Ureda za meteorologiju za razdoblje od 24. veljače do 5. ožujka upozorava na “nesigurne” uvjete, s “hladnim i kišovitim” vremenom i određenim rizikom od snijega, osobito u sjevernim regijama.

Što čeka Hrvatsku?

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prognozira pretežno sunčano vrijeme u četvrtak za Hrvatsku. Na Jadranu se očekuje slaba do umjerena bura. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom od -11 do -6, na Jadranu od -2 do 3 °C. Najviša dnevna od 2 do 6, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 8 i 12 °C.

DHMZ je objavio i upozorenje na hladne valove, pa se tako u četvrtak i petak očekuju umjereni hladni valovi u Gospiću i Kninu.

Zbog hladnoće je na snazi žuti Meteoalarm za neke dijelove zemlje. U četvrtak očekuje se hladno vrijeme i temperature do -5 °C u Osječkoj, Zagrebačkoj, Karlovačkoj, Gospićkoj, Riječkoj i Kninskoj regiji.

“Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika”, savjetuju prognostičari DHMZ.

Osječku regiju i u petak očekuju hladna noć i jutro, a žuti Meteoalarm uključen je zbog hladnog vala za riječku i gospićku regiju gdje temperature mogu pasti i do -7 °C.

