Ciklone stižu jedna za drugom, Meteoalarm upozorava na olujno jugo i poplave

Probleme stvara i olujan vjetar koji puše u priobalju, osobito na području Dalmacije, stoga je cijeli niz katamaranskih, trajektnih i brodskih linija u prekidu. U nastavku srijede bit će i dalje vjetrovito, uz čestu kišu i pljuskove, obilnije duž Jadrana i uz Jadran. Stoga ne čudi da je na snazi viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm.