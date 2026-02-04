VREMENSKA PROGNOZA
Ciklone stižu jedna za drugom, Meteoalarm upozorava na olujno jugo i poplave
U nastavku srijede bit će i dalje vjetrovito, uz čestu kišu i pljuskove, obilnije duž Jadrana i uz Jadran.
Pretežno je oblačno diljem zemlje, kišovito, u većini predjela vozi se mokrim i skliskim kolnicima, stoga se vozače poziva na oprez iz Hrvatskog autokluba. S obzirom na obilnu oborinu, osobito na riječkom području, moguće je zadržavanje vode na kolnicima.
Probleme stvara i olujan vjetar koji puše u priobalju, osobito na području Dalmacije, stoga je cijeli niz katamaranskih, trajektnih i brodskih linija u prekidu. U nastavku srijede bit će i dalje vjetrovito, uz čestu kišu i pljuskove, obilnije duž Jadrana i uz Jadran. Stoga ne čudi da je na snazi viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm.
Četvrtak će također biti nestabilan, kiša i pljuskovi bit će zastupljeniji duž Jadrana i uz Jadran, iako sredinom dana i poslijepodne moguće i drugdje u unutrašnjosti. U gorju pritom može biti susnježice i snijega.
Petak donosi novo jače pogoršanje, ponovno s obilnom kišom i pljuskovima duž Jadrana i uz Jadran. U gorju će lokalno biti susnježice i snijega.
Za vikend će oborina biti rjeđa, no neće biti posve stabilno. Mjestimice će i dalje biti kiše i pljuskova, češće u prvom dijelu subote, dok će u nedjelju oborine lokalno biti većinom duž Jadrana i uz Jadran.
Početkom novog tjedna izgledno je novo pogoršanje vremena s kišom, snijegom u gorju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
