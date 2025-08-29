Jaki pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme: Evo što nam stiže i gdje će prvo krenuti

Vrijeme će danas biti promjenljivo oblačno, a još prijepodne u Dalmaciji uglavnom sunčano. Mjestimice se očekuju kiša ili pljuskovi s grmljavinom, od sredine dana ponegdje izraženiji. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme te lokalno obilna oborina, osobito na Jadranu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, u Gorskoj Hrvatskoj na udare i jak, a poslijepodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima prolazno jak i olujan sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura zraka bit će od 26 do 31, na istoku i do 34 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).