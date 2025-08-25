Ostaci uragana
Pogledajte što stiže prema Europi, na udaru i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."
Sustav će u ponedjeljak zadržati snagu vjetrova uraganske jačine, dok će od sredine tjedna situacija postati nestabilnija, s jakim vjetrovima i povremenim jakim, grmljavinskim pljuskovima, najavljuje Severe Weather.
Nestabilni vremenski uvjeti u sljedećih nekoliko dana predviđaju se diljem zapadne Europe, Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, budući da će Europu pogoditi ostaci uragana Erin.
Nakon što je dosegao vrhunac jačine kategorije 5, Erin se kreće istočno od Sjeverne Amerike prema Europi te je oslabio na intenzivnu posttropsku ciklonu. Sustav izaziva zabrinutost zbog potencijalne pojave teških vremenskih uvjeta krajem ovog tjedna, piše Severe Weather, a prenosi Dnevnik.hr.
Ostaci uragana Erin ostat će intenzivni do ponedjeljka i utorka, s epicentrom zapadno od Irske i Ujedinjenog Kraljevstva. Prije udara Erina, u Ujedinjenom Kraljevstvu temperatura bi mogla dosegnuti 30 stupnjeva prije nego počne razdoblje kiše. Visoki valovi zahvatit će zapadne obale. Toplo vrijeme bit će kratkotrajno tek u ponedjeljak.
Prema prognozama, tijekom noći i utorka, ostaci uragana Erin u početku će donijeti vlažnije i vjetrovitije uvjete u Irsku, Sjevernu Irsku, a zatim i u veći dio Ujedinjenog Kraljevstva.
Analiza američkog OPC-a (NOAA Ocean Prediction Center) otkrila je da Erin još uvijek razvija vjetrove uraganske jačine.
Sustav će u ponedjeljak zadržati snagu vjetrova uraganske jačine, dok će od sredine tjedna nadalje situacija postati nestabilnija, s jakim vjetrovima i povremenim jakim, grmljavinskim pljuskovima. Očekuje se da će kiša i vjetroviti uvjeti potrajati do kraja tjedna.
Val će se postupno kretati prema zapadnoj Europi i širiti se dalje prema jugu-jugoistoku, donoseći potencijalno teške vremenske uvjete za sjeverno mediteransko područje krajem ovog tjedna. Nakon sredine tjedna, probit će se dublje u kontinent.
Europu očekuje dinamičnije vrijeme do kraja kolovoza, koje će vjerojatno potrajati i do početka rujna.
U ponedjeljak će najviši valovi biti visoki 10-12 metara zapadno od Irske, postupno se šireći na istok prema zapadnim obalama od ponedjeljka navečer do utorka.
Snažni vjetrovi na višim razinama potom će se proširiti preko Francuske prema sjevernom Mediteranu i alpskoj regiji. Jug Europe ostaje u toplim uvjetima kasnog ljeta, nakon čega slijedi povijesna toplina Sredozemnog mora. Ovo ukazuje na potencijalno višednevnu pojavu teških vremenskih uvjeta koji će početi kasno u srijedu pa do subote, jer će se intenzivna mlazna struja i hlapljiva zračna masa kombinirati nad područjem, osobito na sjeveru Italije i u alpskom području.
Podsjetimo, naša meteorologinja Tea Blažević je najavila kako će od sredine tjedna biti toplije i ujutro i danju. Zadržat će se većinom suho, iako na zapadu zemlje oblačnije, u srijedu tako kiše i pljuskova može biti na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj uglavnom.
Četvrtak donosi uglavnom sunčane prilike i vruće, kako na moru tako i na kopnu. Tek će na zapadu zemlje biti nešto povećane naoblake.
Krajem tjedna nestabilnije, u petak treba računati na kišu i pljuskove, većinom duž Jadrana i uz Jadran, gdje mjestimice može biti i obilnije oborine.
Lokalno obilnije oborine bit će i tijekom subote, i ponovno će se spustiti temperature.
