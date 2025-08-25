Pogledajte što stiže prema Europi, na udaru i Mediteran: "Očekujte dinamičan kraj mjeseca..."

Snažni vjetrovi na višim razinama potom će se proširiti preko Francuske prema sjevernom Mediteranu i alpskoj regiji. Jug Europe ostaje u toplim uvjetima kasnog ljeta, nakon čega slijedi povijesna toplina Sredozemnog mora. Ovo ukazuje na potencijalno višednevnu pojavu teških vremenskih uvjeta koji će početi kasno u srijedu pa do subote, jer će se intenzivna mlazna struja i hlapljiva zračna masa kombinirati nad područjem, osobito na sjeveru Italije i u alpskom području.