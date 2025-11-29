Ilustracija / Pixabay / Ilustracija / Pixabay

Subota je u većem dijelu zemlje počela suho i hladno, a uglavnom je u Slavoniji ponegdje bilo slabih oborina. Temperatura je u nizinama unutrašnjosti od -4 do 2, duž obale oko desetke, ali uz umjerenu, podno Velebita i jaku buru.

U nastavku dana djelomično, na većem dijelu Jadrana čak i pretežno sunčano. Povremeno više oblaka na kopnu, osobito u Slavoniji i Lici gdje su još moguće slabe oborine na granici kiše i snijega.

Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati umjerena, prijepodne još mjestimice i jaka bura. Temperatura u unutrašnjosti od 4 do 8, a duž obale između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva.

Sutra djelomično sunčano i suho. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla i niska naoblaka. Vjetar većinom slab. Jutro hladno, na kopnu od -5 do 0, na Jadranu između 4 i 9 stupnjeva. Danju će u unutrašnjosti zagrijati blizu 10, a na Jadranu i do 15 Celzijevih stupnjeva.

Od ponedjeljka ponovno oblačnije, mjestimice s kišom, osobito na Jadranu.

