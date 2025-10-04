Naši i vaši

Grme tako nakon svega akteri s obje strane političke arene da se u Ustavnom sudu djeluje politički. Pa je mostovac Nikola Grmoja kazao da je "Ustavni sud političko tijelo koje ne poštuje Ustav i hrvatske građane", Možemovka Urša Raukar Gamulin odgovornost za žurbu izbora novog predsjednika svalila je na HDZ koji, po njoj, stalno dijeli Ustavni sud na suce "koji su vladajući i koji su od oporbe". Dominovac Igor Peternel izjavio je, pak, da je "Ustavni sud produžena ruka stranačke mašinerije", a SDP-ov Arsen Bauk ustvrdio da Ustavni sud sve više podsjeća na Gornji dom Sabora – s opozicijom, vladajućima, napuštanjem sjednica i poslovničkim primjedbama.