Tucaković: Ova požarna sezona će biti jedna od težih, prijeti nam novi fenomen

“Važno je naglasiti da su sve te kamere uvezane u sustav praćenja i nadzora koji se nalazi u operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama, tako da u realnom vremenu Operativno vatrogasno zapovjedništvo ima sliku cjelokupnog priobalja i ima mogućnost žurnog i ranog djelovanja s ciljem da se požari ne šire”, istaknuo je Medved te dodao da je mjesečna naknada za sezonske vatrogasce povećana sa 750 na 900 eura.