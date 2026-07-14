Požari haraju
Tucaković: Ova požarna sezona će biti jedna od težih, prijeti nam novi fenomen
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je u utorak da će ova požarna sezona biti jedna od težih i da je broj požara veći za gotovo 22 posto, govoreći na saborskom Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koji je jednoglasno prihvatio Izvješće sustava vatrogastva.
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Broj požara na otvorenom prostoru veći je za 21,87 posto u odnosu na isto razdoblje lani, a značajan je i rast procijenjene opožarene površine čak do 78,5 posto, izvijestio je Tucaković članove Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
“U ovome trenutku ta opožarena površina je oko 7.500 hektara s jučerašnjim danom. Dakle, imamo povećanje u odnosu na prošlu godinu, ali još uvijek je to manje u odnosu na 2017. i 2022. kada su te brojke bile najveće”, istaknuo je Tucaković.
Osvrnuo se i na nedavni veliki požar na otoku Korčuli gdje se procjenjuje da je opožareno 900 hektara, što je gotovo dvostruko više od prvih procjena, ali je najbitnije, rekao je, da nije bilo stradalih osoba, osim dva ozlijeđena vatrogasca.
Tucaković: Novi fenomen - suha grmljavinska nevremena na nepristupačnom terenu, ključna izgradnja puteva
“Ove godine imamo novi fenomen, a to su suha grmljavinska nevremena koja nisu praćena kišom. To je nešto na što se moramo i mi prilagoditi kao sustav. Događaju se uvijek u nepristupačnim dijelovima, pa je ključno raditi na izgradnji puteva i prometnica”, naglasio je Tucaković.
Istaknuo je i da će se ove godine priobalje "pojačati" s 94 vatrogasaca s kontinenta, a u planu je i zapošljavanje između 930 i 1000 sezonskih vatrogasaca s bruto plaćom od 1800 eura. Dodao je i da je za ovu godinu, za sve aktivnosti, planirano nešto više od 4.360.000 eura te izrazio zadovoljstvo nabavkom nove opreme.
Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved koji je na čelu Koordinacije za sustav Domovinske sigurnosti rekao je da je nabavljeno 78 vatrogasnih vozila, 48 vatrogasnih cisterni te instalirano 224 kamere na čak 113 lokacija.
“Važno je naglasiti da su sve te kamere uvezane u sustav praćenja i nadzora koji se nalazi u operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama, tako da u realnom vremenu Operativno vatrogasno zapovjedništvo ima sliku cjelokupnog priobalja i ima mogućnost žurnog i ranog djelovanja s ciljem da se požari ne šire”, istaknuo je Medved te dodao da je mjesečna naknada za sezonske vatrogasce povećana sa 750 na 900 eura.
Piloti kanadera su vrhunski, a hrvatski brand su dobrovoljni vatrogasci
“Mi smo u ovu protupožarnu sezonu ušli s rekordnim brojem letjelica - šest kanadera i šest Air Tractora koji su itekako pridonijeli u proteklim danima u sanaciji, odnosno sprječavanju širenja velikih šumskih požara”, rekao je Medved.
Na zračne snage osvrnuo se i Tucaković.
“Naši piloti kanadera i posade zaista djeluju vrhunski. Najjači su na svijetu, ja to uvijek moram reći”, istaknuo je te kazao da su "hrvatski brand" i dobrovoljni vatrogasci, tako da ljudi ima. Uz to, napomenuo je, ove godine iz Državne vatrogasne škole izašla su i 302 nova profesionalna vatrogasca.
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