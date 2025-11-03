Zabranili pušenje svima koji su rođeni nakon 1. siječnja 2007. godine

Brojni britanski zdravstveni dužnosnici potpisali su prošlog tjedna otvoreno pismo kojim pozivaju na usvajanje zakona i osuđuju kašnjenja u postupku. U šest mjeseci od posljednje rasprave o zakonu u parlamentu, više od 120.000 mladih odraslih osoba počelo je pušiti, navodi se u pismu koje su potpisali ravnatelji velikih bolnica, dobrotvornih organizacija za borbu protiv raka te podružnice Nacionalne zdravstvene službe (NHS).