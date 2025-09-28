Pet čestih vrsta lijekova koje ne biste trebali piti s kavom

Kod antidepresiva i antipsihotika korisno je uskladiti navike s kofeinom jer promjene u unosu mogu mijenjati razine lijeka i terapijski učinak. Ako se pojave nemir, nesanica ili palpitacije, razumno je smanjiti ukupni unos kofeina ili prijeći na bezkofeinsku kavu, imajući na umu da je individualna osjetljivost vrlo različita.