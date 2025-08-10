Farmaceut otkriva: Pet vitamina i dodataka koje ne biste smjeli uzimati s kavom

"Ako uzimate željezo s kavom ili uz doručak koji sadrži kofein, vaše tijelo može apsorbirati i do 54 % manje željeza", navodi dr. Bo Vang. Uzrok nije sam kofein, već klorogenska kiselina, polifenol prisutan u kavi i čaju, koji inhibira apsorpciju ne-hem željeza (iz biljnih izvora i suplemenata).