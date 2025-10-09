Liječnici upozoravaju
Rijedak poremećaj može se zamijeniti s gripom – evo simptoma na koje treba paziti
Bolest o kojoj je riječ rijedak je poremećaj koji zahvaća nadbubrežne žlijezde.
Britanski NHS (National Health Service) upozorava da se u ovom razdoblju godine simptomi Addisonove bolesti lako mogu zamijeniti s gripom. Riječ je o rijetkom stanju poznatom i kao primarna adrenalna insuficijencija ili hipoadrenalizam, koje zahvaća male, ali važne organe smještene iznad bubrega – nadbubrežne žlijezde, piše The Mirror.
One proizvode dva važna hormona: kortizol i aldosteron, a bolest nastaje kada je oštećen vanjski sloj žlijezda (adrenalni korteks), što dovodi do smanjene proizvodnje hormona.
Addisonova bolest i simptomi slični gripi
NHS ističe da rani simptomi Addisonove bolesti često oponašaju druge, češće bolesti.
Kako navode:
“U početnim fazama simptomi Addisonove bolesti mogu nalikovati onima kod depresije ili gripe.”
Glavni znakovi i simptomi Addisonove bolesti
Osobe koje pate od ovog poremećaja mogu iskusiti:
- izražen umor i manjak energije
- gubitak apetita i nenamjerni gubitak težine
- vrtoglavicu pri ustajanju
- nizak krvni tlak (hipotenziju)
- tamnije mrlje na koži (hiperpigmentaciju)
- želju za slanom hranom
- mučninu i povraćanje
- slabost mišića i grčeve
- bolove u trbuhu
- pretjeranu pospanost i letargiju
- nisko raspoloženje ili razdražljivost
- učestalo mokrenje i pojačanu žeđ
- poteškoće s koncentracijom
- glavobolje
- blago povišenu temperaturu
- neregularne ili izostale menstruacije
- gubitak stidnih i pazušnih dlačica
- nizak šećer u krvi (hipoglikemiju) – što može izazvati zbunjenost, tjeskobu, pa čak i nesvjesticu (osobito kod djece).
Zašto nastaje Addisonova bolest?
Prema NHS-u, najčešći uzrok je autoimuna reakcija – kada imunološki sustav pogrešno napada vanjski sloj nadbubrežne žlijezde, ometajući proizvodnju hormona kortizola i aldosterona.
„Nije jasno zašto se to događa, ali u Ujedinjenom Kraljevstvu takvi slučajevi čine 70 do 90 posto svih dijagnoza,“ objašnjava NHS.
Rjeđi uzroci uključuju tuberkulozu i druge infekcije koje mogu oštetiti nadbubrežne žlijezde, iako su takvi slučajevi danas rijetki.
Liječenje Addisonove bolesti
Terapija podrazumijeva doživotno uzimanje lijekova koji nadomještaju nedostatne hormone. Uz pravilno liječenje, simptomi se mogu učinkovito kontrolirati, pa većina oboljelih može voditi aktivan život bez većih ograničenja.
Ipak, neki i dalje mogu osjećati težak umor koji se razlikuje od uobičajenog, a često se javljaju i povezani poremećaji poput dijabetesa ili usporenog rada štitnjače (hipotireoze).
Dijagnoza Addisonove bolesti
Liječnik (GP) će proučiti simptome i obiteljsku povijest bolesti, osobito ako netko u obitelji ima autoimuni poremećaj. Također će pregledati kožu u potrazi za znakovima tamnijih područja (hiperpigmentacije), osobito:
- u naborima dlanova
- u pregibu lakta
- na ožiljcima
- na usnama i desnima
NHS napominje da se hiperpigmentacija ne javlja kod svih oboljelih, ali u kombinaciji s drugim simptomima može biti važan znak.
U Ujedinjenom Kraljevstvu Addisonovu bolest ima oko 9.000 ljudi, a više od 300 novih slučajeva dijagnosticira se svake godine. Može se pojaviti u bilo kojoj dobi, ali je najčešća između 30. i 50. godine te pogađa češće žene nego muškarce.
