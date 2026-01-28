U Indiji se pojavio opasan virus: Što se zna o njemu?

Indija je potvrdila dva slučaja virusa Nipah u Zapadnom Bengalu, regiji u istočnom dijelu zemlje koja graniči s Bangladešom, Butanom i Nepalom.
Oba zaražena pacijenta su zdravstveni djelatnici iz te regije i hospitalizirani su na jedinici intenzivne skrbi.
Indijska vlada je dodala da je 196 kontakata potvrđenih slučajeva bez simptoma te su svi testirani negativno na virus.
Ministarstvo zdravstva navodi da dostupni podaci upućuju na to da nema potrebe da se opća javnost brine za sigurnost pojedinaca i članova njihovih obitelji.
Međutim, s obzirom na visoku potencijalnu smrtnost virusa, do 75 posto, te nepostojanje specifičnog liječenja ili cjepiva, svaka se epidemija pomno prati, prenosi Euronews.
Što je virus Nipah?
Virus Nipah je bolest koja se može prenijeti sa životinja, putem kontaminirane hrane ili kontaktom sa zaraženom osobom.
Uglavnom se nalazi kod šišmiša u obalnim područjima i na nekoliko otoka u Indijskom oceanu, u Indiji, jugoistočnoj Aziji i Oceaniji.
Virus Nipah ima znatan epidemijski ili pandemijski potencijal jer se može prenositi putem domaćih životinja, a mogući su i sekundarni prijenosi s čovjeka na čovjeka.
Kod zaraženih ljudi uzrokuje širok raspon bolesti, od asimptomatskih slučajeva do akutne respiratorne bolesti i smrtonosnog encefalitisa.
Stopa smrtnosti iznosi između 40 i 75 posto, ovisno o soju virusa.
Susjedne zemlje na oprezu
Neke od susjednih zemalja Indije uvode kontrole za putnike iz pogođene indijske regije i izdaju službena upozorenja.
Tajland je uveo kontrole u zračnim lukama za osobe koje dolaze iz Zapadnog Bengala. Zasad nije zabilježen nijedan slučaj izvan Indije.
Ta zemlja također savjetuje poseban nadzor nad posjetiteljima u područjima povezanima sa šišmišima.
Nepal je također uveo nove mjere kao odgovor na slučajeve u Indiji, pojačavši nadzor na svojoj granici s tom zemljom i u zračnim lukama.
Izbijanja virusa Nipah 2025.
Izbijanja virusa Nipah nisu neuobičajena u područjima s većim rizikom.
Od 1998. godine zabilježena su izbijanja u Bangladešu, Indiji, Maleziji, Filipinima i Singapuru, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).
U srpnju 2025. Indija je potvrdila četiri slučaja, uključujući dva smrtna ishoda, u dva okruga savezne države Kerala na jugozapadu zemlje – regije u kojoj se redovita izbijanja bilježe od 2018. godine.
Bangladeš je također prijavio četiri slučaja virusa između siječnja i kolovoza 2025. Bolest je endemska u toj zemlji te se, od prvog zabilježenog izbijanja 2001. godine, infekcije kod ljudi otkrivaju gotovo svake godine.
U oba slučaja WHO je procijenio da je rizik od međunarodnog širenja bolesti nizak.
Međutim, međunarodna agencija naglašava potrebu za podizanjem svijesti o čimbenicima rizika, budući da za bolest uzrokovanu virusom Nipah trenutačno ne postoje specifični lijekovi ni cjepiva.
