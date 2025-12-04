Vaši izbori za volanom mogli bi skrivati znakove budućeg kognitivnog pada

U kombinaciji s drugim simptomima, informacije o nečijim navikama u vožnji mogu pomoći u postavljanju dijagnoze. Tim je pokazao da dodavanje podataka s GPS uređaja standardnim testovima pamćenja i dobi, zajedno s drugim demografskim čimbenicima, omogućuje precizno otkrivanje kognitivnog pada kod osoba s postojećim blagim kognitivnim oštećenjem (MCI) u 87 posto slučajeva.