Zašto ženama nakon 45. godine raste krvni tlak?

Mnoge žene ostanu iznenađene kada im liječnik oko 45. godine prvi put kaže: "Vaš krvni tlak je povišen."
Iako su u mlađim godinama imale normalan, čak i nizak tlak, situacija se s godinama može znatno promijeniti – a jedan od glavnih razloga su hormonalne promjene u menopauzi, piše Fenix Magazin.
Što se smatra normalnim krvnim tlakom?
Krvni tlak označava snagu kojom krv pritišće stijenke arterija. Bez tog tlaka kisik i hranjive tvari ne bi mogli doprijeti do svih dijelova tijela. Mjeri se u milimetrima živinog stupca (mmHg) i uključuje dvije vrijednosti:
- Sistolički tlak – pritisak kada se srce stegne (gornja vrijednost)
- Dijastolički tlak – tlak kada se srce odmara između otkucaja (donja vrijednost)
Prema smjernicama Njemačkog kardiološkog društva, normalnim se smatra tlak:
- Sistolički: 120–129 mmHg
- Dijastolički: 80–84 mmHg
Vrijednosti iznad toga ukazuju na povišeni tlak, a ako su:
- Sistolički ≥ 140 mmHg
- Dijastolički ≥ 90 mmHg
… govori se o hipertenziji – kroničnoj bolesti koju treba ozbiljno shvatiti.
Zašto žene u mlađoj dobi rjeđe imaju visok tlak?
U mlađim godinama žene imaju prednost: hormon estrogen pomaže u održavanju elastičnosti krvnih žila i prirodno snižava krvni tlak. Zato su kod zdravih žena prije menopauze vrijednosti često niže nego kod muškaraca.
Ginekologinja dr. Katrin Schaudig pojašnjava: “Estrogen regulira metabolizam šećera i masti, održava krvne žile elastičnima i drži krvni tlak pod kontrolom.”
Menopauza donosi rizike – pa i povišeni krvni tlak
S početkom perimenopauze, najčešće između 45. i 50. godine, razina estrogena postupno pada – i s njom zaštita koju je pružao. Posljedica: sve više žena razvija hipertenziju, često bez ikakvih simptoma.
Studije pokazuju da je čak 77 % žena s visokim krvnim tlakom u postmenopauzi.
Povišeni tlak često dolazi u paketu s drugim rizicima: porastom LDL kolesterola, aterosklerozom te povećanim rizikom od srčanog i moždanog udara.
Zašto je visoki krvni tlak opasan i često neprimjetan?
Za razliku od niskog krvnog tlaka, koji može izazvati umor i vrtoglavicu, povišeni tlak često prolazi neprimijećeno – i upravo je to opasno. Dugoročno oštećuje krvne žile, srce, mozak i bubrege, a može dovesti i do oštećenja očne mrežnice i gubitka vida.
Zato je ključno da žene:
- od 40. godine počnu redovito pratiti krvni tlak
- od 50. godine to čine barem jednom godišnje
Kako sniziti krvni tlak prirodnim putem
Ako vam liječnik dijagnosticira povišeni tlak, važno je reagirati odmah – jer su oštećenja krvnih žila nereverzibilna. Uz propisanu terapiju, preporučuju se i promjene životnog stila.
Prehrambene smjernice:
- Jedite što manje soli.
- Birajte svježe i neprerađene namirnice.
- Uključite voće i povrće bogato kalijem (banane, špinat, krumpir, marelice).
- Zamijenite bijeli kruh i tjesteninu integralnim žitaricama.
- Jedite plavu ribu (losos, skuša, haringa).
- Svakodnevno konzumirajte orašaste plodove i sjemenke (npr. lan, orasi, bučine sjemenke).
- Koristite hladno prešana ulja (maslinovo, laneno, ulje oraha).
Tjelesna aktivnost:
- 30 minuta kretanja dnevno – šetnje, bicikliranje, plivanje ili joga – može znatno pomoći u regulaciji tlaka.
Povišeni krvni tlak više nije samo “muški problem”. Sve više žena srednjih godina suočava se s hipertenzijom, često a da toga nisu svjesne. Redovite kontrole i zdrave navike ključ su za očuvanje zdravlja srca – i života.
