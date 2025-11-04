Cijene kave i kakaa ruše rekorde, omiljeni napitak se pretvara u luksuz

Kava je među najtrgovanijim proizvodima na svijetu, u 2024. godini bila je 87. najtrgovaniji, s ukupnom vrijednošću trgovine od 95 milijardi eura. U svijetu se na dan popije oko 2,25 milijardi šalica kave. Očekuju da će u idućoj godini potrošnja ostati ista, ali će prosječna šalica kave biti skuplja između 4 i 7 posto nego u ovoj godini, piše Novi list.