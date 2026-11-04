"To se ne događa radi neorganiziranosti sustava, radi prevelikih apetita investitora koji su zahvatili ogromne količine zemlje i gradili bi, ali ne bi ulagali u transmisiju. Nama najveći dio, konkretno sunčanih i pogona za proizvodnju električne energije, su na obali, a veze prema kontinentu i dalje su onakve kakve su bile prije 70-ak godina. Država je trebala biti ta, a još uvijek može biti, koja će prisiliti investitore da ulažu u taj dio koji njima nije toliko bitan. Za to postoje mehanizmi. Općenito bi u energiji država trebala imati, ako ne monopol, onda stratešku snagu da u svakom projektu sudjeluje i da može biti ta koja će određivati gdje će biti, kako će biti i po kojoj cijeni. Mi smo tu malo zanemarili ulogu države u napadu kapitalizma, sve je otvoreno, svi mogu sve. Država je jako bitna i energetski etatizam, mislim da će se ponovno morati vrlo brzo vratiti u svakodnevni život."