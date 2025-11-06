Evo kad započinje novi krug upisa trezorskih zapisa

"Dakle, reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 17. studenoga 2025. do 11 sati. To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u trezorske zapise isto ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci te ponovnom uplatom jer će se odabirom opcije "Reinvestiranje" to obaviti automatski na dan 20. studenoga 2025.", ističu iz Ministarstva.