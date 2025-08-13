Hrvatska po visini obiteljskih naknada debelo zaostaje za EU-om: Evo koliko one iznose

U Europskoj uniji izdaci za obiteljske naknade po osobi 2022. godine kretali su se od 211 eura u Bugarskoj do čak 3789 eura u Luksemburgu, pokazuju podaci Eurostata. Kada se u analizu uključe i zemlje kandidatkinje za EU te članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA), najmanje naknade po osobi isplaćivala je Albanija – samo 48 eura, a slijede Turska (57 eura) i Bosna i Hercegovina (59 eura).