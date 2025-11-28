HUP objavio predviđanja za BDP i inflaciju za sljedeću godinu

Fiskalna slika se pogoršala, ustvrdili su u HUP-u. Konstatiraju da je Hrvatska izbjegla probijanje praga deficita od 3 posto BDP-a, no ukazuju da je lokalna država, umjesto planiranog suficita, završila u deficitu od 333 milijuna eura, a konsolidirana država snažno povećala masu plaća (za 46 posto u dvije godine). Podbačaj prihoda od PDV-a i rast trajnih rashoda pozicioniraju Hrvatsku na rub Procedure prekomjernog deficita u 2026. Unatoč tomu, javni dug je niži od 60 posto BDP-a, ali očekivano usporavanje nominalnog rasta zbog niže inflacije povećava važnost discipline na stavkama rashoda, navode.