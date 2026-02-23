Jagode nestaju s polica: Velika nestašica prijeti omiljenom voću

Popularno bobičasto voće i drugi svježi proizvodi trenutačno se suočavaju sa „značajnim problemima“.
Ipak, građani su upozoreni da ne započinju paničnu kupnju jer bi to samo pogoršalo situaciju. Dugotrajno kišno vrijeme diljem Ujedinjenog Kraljevstva i Europe otežava uzgoj pojedinih kultura voća i povrća.
Tjedni kišnog vremena u Španjolskoj i Maroku uzrok su problema s opskrbom. „Značajan udio“ svježih proizvoda u Ujedinjenom Kraljevstvu u ovo doba godine dolazi upravo iz tih područja.
Tvrtka za proizvodnju jagoda Freshuelva priopćila je da očekuje pad izvoza od 50 posto u odnosu na prošlu godinu, pri čemu oluje „utječu i na usjeve i na proizvodnu te logističku infrastrukturu“.
Fresh Produce Consortium nedavno je istaknuo da se supermarketi u Britaniji suočavaju s problemima u opskrbi, navodeći: „Kupci bi mogli primijetiti rast cijena dok se tržište prilagođava ograničenoj ponudi. Pozivamo potrošače na razumijevanje, ali panična kupnja samo će pogoršati situaciju.“
Slično tome, The Grocer je zabilježio i nestašice malina, dok su paprike i avokado u nekim supermarketima također ograničeni.
Prema anketi YouGov-a, jagode su najpopularnije voće u cijelom Ujedinjenom Kraljevstvu – stoga bi potencijalne nestašice mogle utjecati na tjednu kupnju mnogih građana.
Stručnjaci za svježe proizvode iz FreshDirecta poručuju da će naporno raditi kako bi osigurali da kupci i dalje mogu kupovati svoje omiljeno voće.
Naveli su: „Vjerojatno ćemo tijekom sljedećeg tjedna ili nešto dulje imati posebnih problema s kupinama i malinama, zbog nedostatka drugih održivih izvora. Radit ćemo s našim dobavljačima kako bismo pokušali smanjiti utjecaj na kupce.“
