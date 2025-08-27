Još jedna popularna destinacija postala preskupa turistima: "Par mesnih ćufti 35 dolara, za pizzu 20 dolara..."

Kao glavni razlog pada broja gostiju u Turskoj navode se "pretjerane" cijene, pogotovo u restoranima, piše njemački list: "Agencija Bloomberg je citirala jednog turističkog menadžera iz Marmarisa: "Kad se posjetiteljima za par mesnih ćufti zaračuna 35 dolara, a za pizzu 20 dolara, onda to ima efekta u cijeloj branši, pa čak i na samu zemlju'", prenosi FAZ, te dodaje kako taj isti menadžer zahtijeva od vlasti provođenje službenih kontrola cijena u turističkim centrima.