BIVŠI MINISTAR
Jurčić upozorava: Hrvatskoj trebaju stope rasta veće od pet posto, a mi smo na oko tri
Ekonomist i bivši ministar gospodarstva Ljubo Jurčić gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je komentirao najnovije gospodarske pokazatelje, stope rasta hrvatskog gospodarstva, inflaciju i pad potrošnje.
Hrvatsko gospodarstvo poraslo je u drugom tromjesečju ove godine već 22. kvartal zaredom, ali sporije nego u prethodnom kvartalu. Jurčić je komentirao ove podatke.
"Ovi podaci su očekivani. Moj je djed govorio: 'Ne bojte se gladi, djed će posaditi jednu njivu krumpira više pa ćemo imati što jesti.' Hoću reći, ako želite veću proizvodnju, veći bruto domaći proizvod, više krumpira, morate uz istu tehnologiju posaditi jednu njivu više. Odnosno, makroekonomski gledano, morate otvarati proizvodne kapacitete u nekim djelatnostima. To se u Hrvatskoj ne događa", rekao je Jurčić.
"Hrvatskoj trebaju stope rasta veće od pet posto"
Podsjetio je na analize rađene prije petnaestak godina koje su, kako kaže, pokazale da hrvatsko gospodarstvo i bez posebnih Vladinih mjera prirodno može rasti između dva i tri posto.
"A, ako Vlada donese neku pozitivnu mjeru, onda taj rast može biti i četiri do pet posto. Hrvatskoj trebaju stope rasta veće od pet posto tijekom deset godina kako bi se približavala europskom prosjeku, a mi imamo stope rasta oko tri posto", objasnio je Jurčić.
Za povećanje dohotka i životnog standarda, ističe, potrebno je povećati proizvodnju ili produktivnost.
"Iz ta dva elementa proizlazi bolji standard, odnosno veće plaće. Ljudi nisu otišli u inozemstvo zato što je ondje vrtić jeftiniji, nego zato što imaju veću plaću i bolju perspektivu."
"Inflacija sama sebe rješava"
Jurčić je komentirao i podatke koji pokazuju da građani manje troše, što smatra očekivanom posljedicom inflacije.
"Ništa neočekivano. Inflacija sama sebe rješava. Ona će se početi smanjivati jednostavno zato što su ljudi potrošili svoj dohodak i više ne mogu kupovati. Moraju smanjiti potražnju."
Posebno se osvrnuo na stanje industrijske proizvodnje, koju smatra jednim od ključnih pokazatelja budućeg gospodarskog razvoja.
"Ove godine industrijska proizvodnja je na nuli. Temelj današnjeg društva, strateški i egzistencijalno, jest hrana. Ona tu negdje stagnira, stoji. A dodatna vrijednost je industrija.
Nama bi industrija trebala deset godina rasti više od pet posto, a ona raste dva, tri ili nula posto. To su temeljni pokazatelji koji pokazuju što će biti u idućem razdoblju", rekao je Jurčić.
"Imamo ekonomiju plutanja"
Hrvatsko gospodarstvo opisao je kao "ekonomiju plutanja".
"Bez motora i bez kormila. Kako ide vodostaj, tako mi idemo. Kako idu ciklusi, tako idemo i mi. Tu nema nekog aktivnijeg iskoraka."
Za razvoj države, nastavio je, potrebna je i odgovarajuća regulacija. U tom se kontekstu osvrnuo na aktualnu problematiku otpada.
Ne mogu vjerovati da je Hrvatska uopće dopustila da se u Hrvatsku uvozi bilo čiji otpad.
Mi smo zatvorili tvornice koje su nekad, u socijalizmu i prije, radile i zapošljavale ljude, razvijale kakvu-takvu tehnologiju. Očekivalo bi se od današnjih političara da kažu da će na tim mjestima napraviti novu, tehnološki napredniju i suvremeniju tvornicu. Ali ne. Mi smo to područje sada pretvorili u prostor za odlaganje smeća.
Ako ne znate iskoristiti tu dolinu, onda je ne smijete upropastiti za buduće generacije", zaključio je Jurčić.
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