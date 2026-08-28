Jurčić upozorava: Hrvatskoj trebaju stope rasta veće od pet posto, a mi smo na oko tri

"Ovi podaci su očekivani. Moj je djed govorio: 'Ne bojte se gladi, djed će posaditi jednu njivu krumpira više pa ćemo imati što jesti.' Hoću reći, ako želite veću proizvodnju, veći bruto domaći proizvod, više krumpira, morate uz istu tehnologiju posaditi jednu njivu više. Odnosno, makroekonomski gledano, morate otvarati proizvodne kapacitete u nekim djelatnostima. To se u Hrvatskoj ne događa", rekao je Jurčić.