šokantne brojke
Koliko košta odgoj djeteta u Njemačkoj: Do 18. rođendana u prosjeku se potroši 164.808 eura
Koliko zapravo košta odgoj djeteta do njegove 18. godine u Njemačkoj? Analiza jasno pokazuje da djeca donose velike troškove, ali i ogromne životne vrijednosti.
Njemački statistički ured analizirao je potrošnju obitelji i izračunao prosječne mjesečne i godišnje izdatke za djecu. Rezultati mnoge mogu iznenaditi, a poneke možda i zabrinuti, ali cilj takvih analiza je pomoći obiteljima da bolje planiraju i razumiju gdje novac zapravo odlazi, piše Fenix magazin.
Koliko košta dijete do punoljetnosti?
U obzir su uzete tri dobne skupine – od rođenja do šeste godine, od šeste do dvanaeste godine te tinejdžerska dob. U obiteljima s dva roditelja i jednim djetetom, prosječni mjesečni iznos iznosi:
- za dijete od 0 do 6 godina: 679 eura mjesečno
- za dijete od 6 do 12 godina: 786 eura
- za tinejdžera od 12 do 18 godina: 953 eura
Prosjek svih ovih iznosa iznosi oko 763 eura mjesečno, odnosno 9.156 eura godišnje. Do djetetovog 18. rođendana, njemačka obitelj u prosjeku potroši oko 164.808 eura.
Važno je naglasiti da se u izračunima ne uzimaju u obzir samo izravni troškovi poput pelena, hrane, igračka, odjeće, hobija, džepnine ili telefonskih pretplata. Uključuje se i dio troškova za stanovanje – veći stan, više namještaja, veća potrošnja energije, putovanja i prijevoz. Zbog toga brojke mogu djelovati visoko, ali pružaju realniju sliku ukupnog životnog troška koji dolazi s roditeljstvom.
Koliko košta beba?
Prema statistici, i beba košta isto kao i malo dijete – oko 679 eura mjesečno. No, ono što nije uključeno u ove brojke jest početna oprema, takozvana Erstausstattung. Ovisno o tome koliko roditelji kupuju rabljeno, a koliko novo, početni trošak može iznositi od 2.000 do 4.000 eura. Najviše se troši na dječji krevetić, kolica, autosjedalicu i zalihe pelena. Kada se sve zbroji, prva godina života djeteta može koštati između 11.000 i 13.000 eura.
Koji troškovi nisu uključeni?
Neke financijske obveze nisu uračunate u podatke statističkog ureda. Među njima su troškovi osiguranja, štednje, privatnih mirovinskih fondova, ulaganja u dionice, ali i veliki izdaci poput vozačke dozvole ili prvog automobila. Također se ne uzimaju u obzir izgubljena primanja roditelja koji zbog djeteta uzimaju duži dopust ili smanjuju radno vrijeme. Stručnjaci to nazivaju „oportunitetnim troškovima“ – dakle, neizravni troškovi roditeljstva.
Naravno, sve ove brojke su prosjeci. Mnogo toga ovisi o životnim navikama obitelji, željama i mogućnostima. Moguće je odgajati djecu i uz manje troškova, bez skupih putovanja ili najnovije brendirane odjeće.
Koliko košta više djece?
Zanimljivo je da trošak po djetetu pada što je više djece u obitelji. Jedno dijete košta prosječno 763 eura mjesečno, dvoje djece po 638 eura, a troje po 590 eura. Razlog je jednostavan: puno toga se može ponovno koristiti – odjeća, kolica, krevetić. Roditelji s iskustvom lakše pronalaze povoljne opcije, kupuju rabljeno ili kuhaju više kod kuće. Ipak, iako trošak po djetetu pada, ukupni trošak naravno raste.
Koliko košta dijete samohranom roditelju?
Troškovi samohranih roditelja često izgledaju niži, ali to ne znači da je teret manji. Naprotiv, iako ukupno troše manje, udio troškova za dijete u njihovim ukupnim primanjima mnogo je veći. Dok obitelj s dvoje djece potroši oko jedne trećine svojih prihoda na djecu, samohrani roditelj troši gotovo svaki drugi euro na potrebe svoje djece. To jasno pokazuje koliko je financijski teža situacija za samohrane roditelje.
Koliko košta dijete nakon 18. godine?
Nakon punoljetnosti nema jedinstvenih statistika jer se životna putanja mladih uvelike razlikuje. Netko s 16 godina započinje naukovanje i s 18 ima vlastita primanja, dok drugi nakon škole putuju, studiraju i duže ostaju financijski ovisni o roditeljima. Sigurno je samo jedno: troškovi često rastu – fakultet, vozačka dozvola, prva samostalna soba ili stan, putovanja…
Stoga stručnjaci savjetuju roditeljima da rano počnu štedjeti za razdoblje kada djeca postanu mladi odrasli. Štedne knjižice više nisu isplative pa se preporučuju fondovi, štednja kroz ugovore o gradnji (Bauspar), ili druge moderne opcije ulaganja.
Koji troškovi djece pokriva država?
Njemačka država roditeljima pruža značajnu podršku. Prvo, tu je dječji doplatak (Kindergeld) koji od 2023. iznosi 250 eura mjesečno za svako dijete. Nadalje, preko porezne olakšice roditelji plaćaju manje poreza. Roditeljski doplatak (Elterngeld) pomaže nadoknaditi izgubljeni prihod kada jedan roditelj ostaje kod kuće. Obitelji s niskim primanjima mogu dobiti dječji dodatak, stanarinu (Wohngeld) ili pomoć za obrazovanje.
Kad djeca počnu studirati, mogu zatražiti BAföG, državnu potporu studentima, dok učenici u strukovnom obrazovanju mogu zatražiti BAB, potporu za naukovanje i boravak izvan roditeljskog doma.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare