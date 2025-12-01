Ministarstvo financija očekuje više od milijarde eura iz EU-a za oporavak od pandemije

"Slijedom navedenog, isplatu sedme tranše, u iznosu od 1,1 milijarde eura, očekujemo do kraja ove godine, što će biti najveća pojedinačna uplata iz EU proračuna Hrvatskoj ikad. Time će ukupno isplaćeni iznos iz Mehanizma za oporavak i otpornost dosegnuti 6,4 milijarde eura (od ukupno 10,04 milijarde eura na raspolaganju). Važno je istaknuti da je Hrvatska jedina država EU kojoj je dosad potvrđeno da je u potpunosti ispunila sve pokazatelje u okviru sedam realiziranih zahtjeva, odnosno 100%. Konkretno, od ukupno 407 pokazatelja, Europska komisija potvrdila je uspješno izvršenje 236 reformskih i investicijskih pokazatelja koji se odnose na sedam realiziranih zahtjeva", istaknuli su iz Ministarstva financija.