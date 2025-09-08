Poznate brojke za kolovoz: Evo koliko je turista bilo u Hrvatskoj

Po nacijama ili tržištima, od ukupnih noćenja najviše su tradicionalno i u ovogodišnjem kolovozu ostvarili njemački turisti, 6,7 milijuna, što je 5,8 posto manje nego u prošlogodišnjem kolovozu, a u prvih deset tržišta jedino su domaći ili turisti iz Hrvatske ostvarili isto noćenja ili 3,9 milijuna. Time su i na drugom mjestu, dok su treći slovenski turisti sa 2,9 milijuna noćenja ili blagim minusom od 0,4 posto.