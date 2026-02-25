Poznati bankar strahuje od nove financijske krize: "Moja zabrinutost je velika"

Izvršni direktor JPMorgan Chasea Jamie Dimon u ponedjeljak je upozorio da trenutačni financijski uvjeti i banke koje rade "glupe stvari“, poput preuzimanja rizičnih kredita, mogu dovesti do tržišnog sloma sličnog onome koji je prethodio financijskoj krizi 2008. godine.
"Jednog dana doći će do ciklusa. Ne znam kakav će splet okolnosti izazvati taj ciklus. Moja zabrinutost je velika. Ne umiruje me činjenica da su cijene imovine visoke. Zapravo, mislim da to povećava rizik.“
U obraćanju ulagačima u ponedjeljak Dimon je rekao da bi uvjeti na tržištu, uključujući rekordne razine, mogli biti razlog za zabrinutost, piše CNN.
"Nažalost, vidjeli smo to 2005., 2006. i 2007. godine – gotovo istu stvar. Rastuća plima podizala je sve brodove. Svi su zarađivali puno novca. Ljudi su se zaduživali do krajnjih granica. Nebo je bilo granica“, rekao je.
"I mislim da danas rastuća plima ponovno podiže sve brodove. Moj je dojam da se ljudi pomalo uljuljkavaju u uvjerenje da je ovo stvarno, da su ove visoke cijene imovine i veliki obujmi trgovanja održivi te da nećemo imati nikakvih problema“, rekao je.
"Ne znam koliko će dugo svima biti sjajno. Vidim nekoliko aktera koji rade neke glupe stvari.“
Dimon nije precizirao na koje institucije misli te je uvjerio ulagače da je njegova banka, najveća u zemlji, "prilično oprezna“, istaknuvši da se drže vlastitih pravila.
Također je rekao da su nedavne zabrinutosti ulagača oko toga da bi umjetna inteligencija mogla poremetiti softverski sektor tipične za poremećaje na financijskim tržištima u prošlosti.
"U kreditnom ciklusu uvijek postoji neko iznenađenje“, rekao je, navodeći primjere industrija koje su se činile sigurnim ulaganjima sve dok nisu zapale u probleme, poput novina, komunalnih poduzeća i telefonskih kompanija. "Ovoga puta to bi mogao biti softver, zbog umjetne inteligencije… Ispod površine pomiču se tektonske ploče, što dovodi do toga da se industrija suočava s izazovima.“
Već u listopadu Dimon je upozorio na slabosti na tržištu privatnih kredita. Njegova zabrinutost dodatno je porasla nakon što su zajmodavac auto kredita Tricolor i proizvođač autodijelova First Brands podnijeli zahtjeve za stečaj uslijed optužbi za financijske nepravilnosti. U tom je kontekstu JPMorgan otpisao 170 milijuna dolara vrijednosti kredita odobrenog Tricoloru, što je dodatno pojačalo percepciju rizika u segmentu privatnog kreditiranja.
"Moji radari se podižu kad se takve stvari dogode. Kad vidite jednog "žohara", vjerojatno ih ima još", zaključio je Dimon.
