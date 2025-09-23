Problemi u tvornici Jaguar Land Rover

Britanski najveći proizvođač automobila, Jaguar Land Rover (JLR), suočava se s produženom obustavom globalnih operacija nakon što je tvrtka objavila da će sadašnja obustava, koja je započela 31. kolovoza, potrajati barem do 1. listopada.
Više od 33.000 ljudi radi izravno za JLR u Ujedinjenom Kraljevstvu, a procjenjuje se da je dodatnih 200.000 zaposleno u nekoliko stotina poduzeća u lancu opskrbe.
Produžena obustava koštat će JLR desetke milijuna funti dnevno u izgubljenim prihodima, izazvati zabrinutost za poduzeća i radna mjesta u opskrbnom lancu te otvoriti pitanje ranjivosti britanske industrije na kibernetičke napade, piše SkyNews.
Utjecaj na lance opskrbe
Najveća tvornica JLR-a nalazi se u Solihullu na području West Midlands, a druga u Halewoodu u Merseysideu.
Brojni dobavljači morali su odmah obustaviti rad zbog modela "just-in-time" proizvodnje, a većina ne planira ponovno pokretanje sve dok se ne sazna kada će JLR nastaviti s proizvodnjom.
Procjenjuje se da je oko 25% dobavljača već zaustavilo proizvodnju i privremeno otpustilo radnike, dok se očekuje da će još četvrtina odluku donijeti ovaj tjedan.
Globalna obustava
JLR, koji proizvodi marke Jaguar, Range Rover i Land Rover, bio je prisiljen zaustaviti proizvodnju i u svojim postrojenjima u Kini, Slovačkoj, Indiji i Brazilu, nakon što su mu IT sustavi onesposobljeni napadom.
U Solihullu dio radnika radi samo skraćene smjene i osnovno održavanje, dok proizvodne linije stoje. "Rečeno nam je da o tome ne govorimo, a i da želimo, nemamo pojma što se događa", rekao je jedan zaposlenik.
Pozivi na potporu i reakcije
Sindikalne organizacije pozvale su vladu da uvede shemu sličnu onoj za skraćeni rad kako bi se zaštitila radna mjesta u lancu opskrbe. Međutim, s obzirom na to da je JLR prošle godine ostvario 2,2 milijarde funti profita, pritisak raste da sam pomogne svojim dobavljačima.
Iz Društva proizvođača motora i trgovaca (SMMT) poručuju da bi državna potpora trebala biti krajnja opcija, ali ne bi smjela biti isključena.
O prirodi napada
Iako JLR nije otkrio detalje, pretpostavlja se da je riječ o ransomware napadu, sličnom onima koji su ove godine pogodili Marks and Spencer te Co-Op. Napad je poremetio proizvodnju, ali i rad distributera, koji ne mogu registrirati vozila, naručivati dijelove ni koristiti dijagnostički softver.
Tvrtka je poručila da provodi "forenzičku istragu" i priprema "kontrolirani ponovni start" proizvodnje.
Spekulira se da su hakeri do pristupa sustavima došli preko lažnog predstavljanja zaposlenicima (socijalni inženjering) ili phishinga.
JLR je u rujnu 2023. outsourcing svojih IT i digitalnih usluga prepustio Tata Consultancy Services (TCS), također u vlasništvu Tatea, radi transformacije i upravljanja digitalnim sustavom.
Rizici otpornosti
S obzirom na porast globalnih kibernetičkih prijetnji, britanski zastupnik Liam Byrne upozorio je da je "britansko gospodarstvo sada daleko ranjivije nego prije – zbog državnih aktera iza napada, ali i zbog širenja digitalnih operacija i outsourcanja IT usluga u inozemstvo."
