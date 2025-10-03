Rast prodaje novih automobila u Hrvatskoj: Ovo je najprodavaniji model

Najviše novih vozila u dosadašnjem dijelu godine prodala je Škoda, njih 7.459, a što je 13,4 posto od ukupne prodaje. Slijedi Volkswagen iz istog koncerna sa 6.578 prodanih jedinica i udjelom od 11,8 posto u ukupnoj prodaji, treći je Opel koji je prodao 5.077 novih putničkih vozila i drži udjel od 9,1 posto.