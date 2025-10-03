Rast prodaje novih automobila u Hrvatskoj: Ovo je najprodavaniji model

U Hrvatskoj je u prvih devet mjeseci ove godine prodano 55.738 novih putničkih vozila što je 7,6 posto više nego u istom razdoblju lani, dok je samo u rujnu prodano 4.640 novih vozila, rast od 12,5 posto, podaci su Promocije plus.
Najviše novih vozila u dosadašnjem dijelu godine prodala je Škoda, njih 7.459, a što je 13,4 posto od ukupne prodaje. Slijedi Volkswagen iz istog koncerna sa 6.578 prodanih jedinica i udjelom od 11,8 posto u ukupnoj prodaji, treći je Opel koji je prodao 5.077 novih putničkih vozila i drži udjel od 9,1 posto.
Četvrto mjesto drži Renault s ukupnom prodajom od 4.687 auta i udjelom od 8,4 posto, peti je Suzuki (3.504 prodanih vozila i udjel od 6,3 posto).
Vječna Octavia drži prvo mjesto najprodavanijih modela i u rujnu. Taj je model odabralo 265 kupaca, dok je VW T-Cross kupilo 204 naših sugrađana.
Opel Mokku platilo je njih 193, a Daciu Sandero 115.
Više od stotinu prodanih novih vozila registrirali su i u Hyundaiu s modelom Tucson (109), Renaultu s Cliom (108), te u Suzukiju s Vitarom (101).
U rujnu su prodana i dva kapitalca - po jedan Aston Martin i Bentley.
S druge strane od istočnjačke, uglavnom kineske, egzotike koja je posljednjih mjeseci preplavila hrvatsko tržište najviše novih vozila u devetom mjesecu ove godine prodao je Geely, njih 105. Dobro se drži i MG sa 83 prodane jedinice, dok su Forthing i BYD prodali po 49 vozila.
Prema pogonskom stroju, od siječnja do kraja rujna najviše je prodano benzinaca koji su činili gotovo polovicu prodaje. Novih vozila na benzinski pogon prodano je 27.253 ili 48,9 posto, dok su na drugom su mjestu hibridi s prodajom od 19.982 vozila i udjelom od 35,8 posto.
Dizelski motor odabralo je 6.647 kupaca odnosno 11,9 posto, a onaj pogonjen plinom 1.093 što je dva posto od ukupne prodaje.
Na začelju su i dalje potpuno električni auti kojih je prodano 763 ili tek 1,4 posto.
