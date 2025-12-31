Splitsko-dalmatinska županija ulaže rekordan iznos za vatrogasce u 2025.

N1 / ILUSTRACIJA

Splitsko-dalmatinska županija u proračunu za 2025. godinu osigurala je ukupno 729.450 eura za vatrogasce. Za njihov rad, ulaganje u opremu, nabavu vozila, brodova,... sve ono što zahtijeva redovito ulaganje kako bi vatrogasci mogli gasiti požare, spašavati građane u raznim situacijama, od prometnih nesreća, problema s ulazom u stanove, pa i spašavanje kućnih ljubimaca,... do zapaljenih kontejnera za otpad.

Mnogo posla za koje uz opremu trebaju i adekvatni uvjeti za rad, te je regionalna uprava kroz rad Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava, odobrila financijska sredstva općinama i gradovima za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju vatrogasnih domova, nabavu vatrogasnih vozila i brodova, te naravno i neophodne opreme za gašenje, piše Slobodna Dalmacija.

U sklopu tog financiranja 402.900 eura je već dano jedinicama lokalne samouprave, točnije dva grada i osam općina, namijenjeno za poboljšanje rada njihovih vatrogasnih društava, dok je novom odlukom izdvojeno još 253.950 eura za tri grada i tri općine, za bolje uvjete njihovim vatrogascima.

Najveći iznos dobit će grad Komiža, i to 90 tisuća eura za nabavu dva brodska motora koja domicilnim vatrogascima, kao i pripadnicima HGSS-a, itekako trebaju pri odlasku na požarišta ili na druge akcije spašavanja, na otoke komiškog akvatorija.

Za nabavu vatrogasnog vozila 50 tisuća eura ide još jednom otočnom gradu, i to Supetru, dok će 40 tisuća eura dobiti grad Vrgorac za nabavu vatrogasnog vozila i zaštitne opreme.

Općina Zagvozd će dobiti 33.950 eura također za kupnju vatrogasnog vozila, dok će za istu namjenu – novo vozilo – biti izdvojeno općini Bol 30 tisuća eura.

Iznos od 10 tisuća eura ide na račun općine Hrvace za „popunjavanje” vatrogasne opreme, materijalno-tehnička sredstva i opremanje vatrogasnih prostorija.

Uz jednu preinaku u dosadašnjoj dodjeli sredstava, a radi se o 60 tisuća eura koje je dobila općina Podstrana.

Naime, Podstrani se odobrava zahtjev za prenamjenu sredstava, i to na način da se iznos od 30 tisuća eura koji je prvotno dodijeljen za nabavu navalnog vozila za potrebe JVP Podstrana, prenamijeni u kupnju kombi vozila za potrebe DVD-a Podstrana.

Odustalo se od kupnje navalnog vozila, pa će se izraditi dodatak ovom ugovoru.