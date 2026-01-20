United Group B.V. uspješno dovršila refinanciranje obveznica u iznosu od 1,5 milijardi eura

Stan Miller, glavni izvršni direktor United Group, izjavio je: „Izuzetno smo zadovoljni ishodom ove transakcije. Osim što smo smanjili troškove financiranja, ona predstavlja i dodatnu potvrdu povjerenja naših ulagatelja u obveznice te se nadovezuje na pozitivan zamah ostvaren nakon snažnih rezultata u trećem tromjesečju. Ovakav ishod odražava naš disciplinirani pristup upravljanju kapitalnom strukturom i dodatno jača financijsku fleksibilnost Grupe, omogućujući nam nastavak provedbe strategije na ključnim tržištima Europske unije, ubrzanje rasta te stvaranje dugoročne vrijednosti za sve naše dionike.“