Vlada: Godišnji plan upravljanja nekretninama i pokretninama

Vlada je također donijela odluku o doprinosu Republike Hrvatske Globalnom savezu za cjepiva (GAVI) u ukupnom iznosu od 6 milijuna eura na način da će se godišnje uplaćivati po milijun eura u razdoblju od 2025. do 2030. godine. Globalni savez za cjepiva je međunarodna organizacija koja okuplja brojne dionike iz javnog i privatnog sektora čiji je zajednički cilj povećanje pristupa cjepivima, povećanje stope imunizacije i razvoj inovacija u samim cjepivima.