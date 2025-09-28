Oglas

u bautzenu

Akrobatkinja poginula nakon pada s trapeza u njemačkom cirkusu

author
Hina
|
28. ruj. 2025. 15:48
cirkus (4)
Ilustracija

Akrobatkinja je podlegla ozljedama nakon pada s trapeza s visine od oko pet metara u subotu navečer za vrijeme cirkuske predstave u njemačkome gradu Bautzenu, priopćila je policija.

Oglas

Pred publikom od 100 ljudi

Nesreća se dogodila pred gotovo 100 gledatelja, među kojima su bile brojne obitelji s djecom, rekao je u nedjelju glasnogovornik policije Stefan Heiduck.

Izvođačica je proglašena mrtvom na licu mjesta.

"Tim za krizne intervencije odmah je reagirao, pobrinuvši se za posjetitelje i zaposlenike cirkusa", rekao je Heiduck, no nije mogao objaviti pojedinosti o dobi ili nacionalnosti nesretne žene.

Nakon kobnoga pada potresena publika napustila je cirkuski šator i otišla kućama.

Policija u Bautzenu, gradu istočno od Dresdena incident je klasificirala kao nesreću na radu.

Glasnogovornik je rekao kako trenutno nema dokaza da se radi o nemaru i napomenuo da su cirkuski umjetnici općenito odgovorni za ispravno postavljanje vlastite opreme.

Teme
bautzen cirkus

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ