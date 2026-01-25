Oglas

63-godišnji muškarac

Automobil sletio u Neretvu, jedna osoba poginula

author
Hina
|
25. sij. 2026. 12:08
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

U slijetanju osobnog automobila u korito rijeke Neretve, u mjestu Krvavac, smrtno je stradao 63-godišnji muškarac, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Policija je dojavu dobila oko 9.30, a na mjesto događaja su uz policiju izašli i vatrogasci i HGSS.

„Vozilo je izvučeno iz rijeke i u njemu je pronađeno tijelo 63-godišnjeg muškarca. U tijeku je policijski očevid i utvrđivanje okolnosti pod kojima je vozilo sletjelo u rijeku Neretvu“, naveli su iz policije.

Teme
policija prometna nesreća

