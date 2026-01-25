63-godišnji muškarac
Automobil sletio u Neretvu, jedna osoba poginula
Hina
|
25. sij. 2026. 12:08
|
0komentara
U slijetanju osobnog automobila u korito rijeke Neretve, u mjestu Krvavac, smrtno je stradao 63-godišnji muškarac, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.
Oglas
Policija je dojavu dobila oko 9.30, a na mjesto događaja su uz policiju izašli i vatrogasci i HGSS.
„Vozilo je izvučeno iz rijeke i u njemu je pronađeno tijelo 63-godišnjeg muškarca. U tijeku je policijski očevid i utvrđivanje okolnosti pod kojima je vozilo sletjelo u rijeku Neretvu“, naveli su iz policije.
PROČITAJTE JOŠ
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Crna kronika
|
prije 47 min.|
Oglas
Oglas