Ozlijeđenih nije bilo

Buknuo požar u Novom Zagrebu: Izgorjela četiri vozila

Hina
21. ruj. 2025. 11:15
24.07.2025., Vitasoviceva poljana 5, Zagreb - Usred noci izgorio auto. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL/Ilustracija

U Hrvatskom Leskovcu u nedjelju tijekom noćnih sati na parkiralištu je izbio požar teretnog automobila i tri osobna automobila, požar su ugasili vatrogasci i nema ozlijeđenih osoba, a uzrok požara još nije poznat.

Požar se dogodio u nedjelju oko jedan sat na parkiralištu u Ulici 15. travnja 1944. godine.

Iz za sada neutvrđenog razloga izbio je požar teretnog automobila Opel Vivaro zagrebačke registracije, osobnog automobila Audi A4 zagrebačke registracije i BMW-a krapinske registracije u vlasništvu 42-godišnjaka te automobila Smart zagrebačke registracije u vlasništvu 38-godišnjakinje.

Požar su ugasili vatrogasci. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a slijedi očevid, izvijestila je zagrebačka policija. 

Teme
Novi Zagreb automobili policija požar vatrogasci

