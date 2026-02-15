Oglas

Policija istražuje okolnosti

Drama na benkovačkom području: Teško ranjen lovac

Hina
15. velj. 2026. 11:39
Ilustracija
Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija

U blizini mjesta Medviđe na benkovačkom području teško je ranjen 31-godišnji lovac, hrvatski državljanin, u tijeku pripreme za lov u subotu poslijepodne, izvijestili su iz Policijske uprave zadarske u nedjelju.

Dojavu o ranjavanju muškarca Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave zadarske primio je u subotu oko 16 sati.

Muškarac je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje mu je pružena liječnička pomoć. Utvrđene su mu teške tjelesne ozljede i zadržan je na liječenju.

Na mjestu događaja policijski službenici proveli su očevid.

Također, na policiju je doveden 26-godišnji hrvatski državljanin s kojim je ozlijeđeni muškarac sudjelovao u organiziranom lovu te je u tijeku kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih relevantnih okolnosti i činjenica.

