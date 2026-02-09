Tragedija u Sredozemlju: U prevrtanju broda poginulo 53 ljudi, među njima i dvije bebe

Pedeset troje migranata, među kojima dvije bebe, poginulo je ili nestalo nakon što se gumeni čamac s 55 ljudi prevrnuo kod libijske obale, priopćila je u ponedjeljak Međunarodna organizacija za migracije (IOM).
Čamac je u četvrtak krenuo iz Zavije, a zatim se u petak prevrnuo kod Zuvare, priopćio je IOM, pozivajući se na preživjele. Zavija i Zuvara obalni su gradovi zapadno od libijske prijestolnice Tripolija.
„Samo dvije Nigerijke spašene su tijekom operacije potrage i spašavanja koje su vodile libijske vlasti. Jedna je rekla da je izgubila supruga, a druga je rekla da je u tragediji izgubila dvije bebe“, priopćio je IOM.
Više od 1300 migranata nestalo je u središnjem Sredozemlju u 2025. godini, prema podacima UN-ove agencije. Samo u siječnju prijavljeno je najmanje 375 mrtvih ili nestalih migranata na tom području nakon više „nevidljivih“ brodoloma u uvjetima ekstremnog vremena, dok se vjeruje da stotine drugih smrtnih slučajeva nisu zabilježene.
„Najnoviji incident povećava broj migranata koji su 2026. godine na toj ruti prijavljeni kao mrtvi ili nestali na najmanje 484“, navodi agencija.
Sredinom siječnja, pronađena su tijela najmanje 21 migranta u masovnoj grobnici u istočnoj Libiji, a do 10 preživjelih u skupini imalo je znakove mučenja prije nego što su oslobođeni iz zatočeništva, prema dva sigurnosna izvora.
Druga dva sigurnosna izvora rekla su da su dva dana nakon toga libijske sigurnosne vlasti oslobodile više od 200 migranata iz onoga što su opisale kao tajni zatvor u gradu Kufra na jugoistoku zemlje nakon što su bili zatočeni u neljudskim uvjetima.
Nakon svrgavanja Moamera Gadafija u ustanku koji je podržao NATO 2011. godine, Libija je postala tranzitna ruta za migrante koji bježe od sukoba i siromaštva u Europu opasnim rutama preko pustinje i preko Mediterana.
Nekoliko država, uključujući Veliku Britaniju, Španjolsku, Norvešku i Sijera Leone, pozvalo je Libiju na sastanku UN-a u Ženevi u studenom da zatvori pritvorske centre u kojima su, prema riječima skupina za ljudska prava, migranti i izbjeglice mučeni, zlostavljani, a ponekad i ubijani.
