Oglas

IZGUBIO KONTROLU

Mladi vozač u Garešnici sletio s ceste pa udario u zid kuće

author
N1 Info
|
09. sij. 2026. 09:42
prometna nesreća
PU bjelovarsko-bilogorska

U Garešnici je jučer oko 15:45 došlo do prometne nesreće koja je prošla samo s materijalnom štetom.

Oglas

Vozač (28) je u Ulici Matije Gupca na mokrom kolniku uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad osobnim automobilom. Prednjim desnim pneumatikom udario je u rubnjak kolnika te sletio s ceste.

U zanošenju je udario u tri ukrasna stabla na zelenoj površini, a zatim je prednjim dijelom vozila udario u zid kuće, gdje se i zaustavio.

Nastala je materijalna šteta od oko pet tisuća eura, a vozaču je zbog izazivanja prometne nesreće naplaćena novčana kazna, priopćila je policija.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Garešnica automobil policija prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ