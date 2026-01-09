IZGUBIO KONTROLU
Mladi vozač u Garešnici sletio s ceste pa udario u zid kuće
U Garešnici je jučer oko 15:45 došlo do prometne nesreće koja je prošla samo s materijalnom štetom.
Oglas
Vozač (28) je u Ulici Matije Gupca na mokrom kolniku uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad osobnim automobilom. Prednjim desnim pneumatikom udario je u rubnjak kolnika te sletio s ceste.
U zanošenju je udario u tri ukrasna stabla na zelenoj površini, a zatim je prednjim dijelom vozila udario u zid kuće, gdje se i zaustavio.
Nastala je materijalna šteta od oko pet tisuća eura, a vozaču je zbog izazivanja prometne nesreće naplaćena novčana kazna, priopćila je policija.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas