nepoznata osoba

Na požarištu u Bribiru pronađeno tijelo

Hina
21. lis. 2025. 09:26
Strucni Skup Hrvatske Vatrogasne Zajednice.
Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustracija

Pri gašenju požara stambenog objekta u Bribiru kod Crikvenice u ponedjeljak tijekom noći pronađeno je mrtvo tijelo nepoznate osobe, izvijestila je u utorak PU primorsko-goranska.

Tijelo nepoznate osobe prevezeno je za Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije. 

Očevidom je utvrđeno da je požar izbio oko ponoći zbog prijenosa topline s peći na tkaninu, te se vatra proširila na unutrašnjost objekta. U gašenju su sudjelovali vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Crikvenica i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bribir.

Teme
Bribir požar požarište vatrogasci

